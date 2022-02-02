У Хмельницькому відкрили перший в Україні інклюзивний клас безпеки для дітей

Перший в Україні інклюзивний клас безпеки ДСНС для дітей з особливими потребами відкрили у Хмельницькому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

"У Хмельницькому вперше в Україні розпочав роботу інклюзивний клас безпеки ДСНС для дітей з особливими потребами. Навчальний процес буде максимально враховувати потреби безбар’єрної освіти, зокрема дітей з порушеннями мовлення, зору та слуху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що клас безпеки функціонує на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Він обладнаний усіма необхідними навчальними засобами з урахуванням специфіки викладання інформації про безпечне життя для дітей з особливими освітніми потребами.

Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Викладачі підготували адаптований для сприйняття дітьми відеоматеріал із сурдоперекладом, титри для самостійного прочитання, пам’ятки із використанням шрифту Брайля.