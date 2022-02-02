У Хмельницькому відкрили перший в Україні інклюзивний клас безпеки для дітей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
"У Хмельницькому вперше в Україні розпочав роботу інклюзивний клас безпеки ДСНС для дітей з особливими потребами. Навчальний процес буде максимально враховувати потреби безбар’єрної освіти, зокрема дітей з порушеннями мовлення, зору та слуху", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що клас безпеки функціонує на базі Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області. Він обладнаний усіма необхідними навчальними засобами з урахуванням специфіки викладання інформації про безпечне життя для дітей з особливими освітніми потребами.
Фото: Pixabay і ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
Викладачі підготували адаптований для сприйняття дітьми відеоматеріал із сурдоперекладом, титри для самостійного прочитання, пам’ятки із використанням шрифту Брайля.
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