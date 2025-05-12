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У Індії та Пакистані повідомили, що на кордоні вперше за останні дні не було перестрілок

12 травня 2025, 12:08
У Індії та Пакистані повідомили, що на кордоні вперше за останні дні не було перестрілок
Фото: з вільного доступу
Військові Індії заявили, що ніч "залишалася переважно мирною" в Джамму та Кашмірі, а також в інших районах уздовж міжнародного кордону.
У Індії та Пакистані заявили в понеділок, що протягом ночі не було жодних повідомлень про обстріли на кордоні між країнами. Це вперше за останні дні.
 
Про це пише АР. 
 
Індія та Пакистан досягли домовленості про припинення всіх військових дій на суші, в повітрі та на морі в суботу в рамках перемир'я, укладеного за посередництва США.
 
Високопосадовці з Індії та Пакистану мають виступити пізніше в понеділок, щоб оцінити, чи дотримується припинення вогню. Побоюються, що режиму тиші не дотримаються після того, як країни звинуватили одна одну в порушеннях лише через кілька годин після його оголошення.
 
Військові Індії заявили, що ніч "залишалася переважно мирною" в Джамму та Кашмірі, а також в інших районах уздовж міжнародного кордону.
 
Місцеві урядовці в Кашмірі, що знаходиться під владою Пакистану, не повідомили про жодні випадки транскордонного обстрілу вздовж лінії контролю та заявили, що цивільні особи, переміщені внаслідок нещодавніх сутичок між пакистанськими та індійськими військами, повертаються до своїх домівок.
 
А військовий речник Пакистану генерал-лейтенант Ахмад Шаріф, заявив, що "Пакистан залишається відданим" дотриманню угоди про припинення вогню і не буде першим, хто його порушить. Він також підтвердив, що високопосадовці обох країн поговорять телефоном у понеділок.
 
Невдовзі після оголошення про припинення вогню в суботу Пакистан знову відкрив усі свої аеропорти та відновив авіаційні операції. Індія відкрила усі закриті раніше 32 аеропорти у понеділок.  

 

ПакистанІндіявійна в Україніросія окупанти

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