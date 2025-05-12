У Індії та Пакистані повідомили, що на кордоні вперше за останні дні не було перестрілок

Військові Індії заявили, що ніч "залишалася переважно мирною" в Джамму та Кашмірі, а також в інших районах уздовж міжнародного кордону.

У Індії та Пакистані заявили в понеділок, що протягом ночі не було жодних повідомлень про обстріли на кордоні між країнами. Це вперше за останні дні.

Індія та Пакистан досягли домовленості про припинення всіх військових дій на суші, в повітрі та на морі в суботу в рамках перемир'я, укладеного за посередництва США.