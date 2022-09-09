ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИInstagram дозволить робити репости дописів і відео, а незабаром запустять тестування для "невеликої кількості користувачів".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Instagram планують додати нову функцію: репости дописів інших користувачів
Це буде схоже на перепости Stories: люди зможуть поширювати вподобані матеріали, а творці оригінального контенту - отримувати визнання за власну роботу
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє TechCrunch.
"Це буде схоже на перепости Stories: люди зможуть поширювати вподобані матеріали, а творці оригінального контенту - отримувати визнання за власну роботу", - розповів речник Meta.
Для репостів на сторінці користувача буде окрема вкладка. Вона буде розташована поряд із позначеними фото та відео. Скоріш за все до репостів можна буде додавати власні короткі повідомлення.
Репости в Stories доступні з 2018 року, але наразі єдиний спосіб зробити репост зі стрічки Instagram - сторонні програми, зазначає TechCrunch.
Нагадаємо, що в Instagram для українських користувачів тепер доступна функція Music. Також запрацювала на повну потужність для аккаунтів України й функція Reels з усіма інструментами.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 09 2022 21:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий китайський безпілотник тепер зможе вражати винищувачі
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Подарунок для Королеви до Дня Незалежності: капелюшок створений українським дизайнером
- Чіпів не вистачає. путін бореться за високотехнологічні запчастини, поки його збройний арсенал перетворюється на попіл – Politico
- 1 вересня 2022 - маневрова війна для початківців. Том Купер пояснює як варто розуміти маневрову війну і прорив українців на півдні