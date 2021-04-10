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У Кабулі стався вибух під час похорону матері речника уряду "Талібану", є загиблі

За словами талібів, вибух стався при скупченні людей біля воріт знаменитої мечеті Ід Гах в столиці Афганістану
Кілька мирних жителів були вбиті в результаті вибуху в Кабулі, що стався недалеко від церемонії похорону матері офіційного спікера талібів.
У Кабулі стався вибух під час похорону матері речника уряду "Талібану", є загиблі Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами талібів, вибух стався при скупченні людей біля воріт знаменитої мечеті  Ід Гах в столиці Афганістану.

Забіхула Муджахід, який зараз займає пост заступника міністра інформації та культури руху "Талібан", підтвердив факт вибуху у своїй онлайн-заяві.

Він сказав, що кілька мирних жителів були вбиті та поранені, але не назвав точну кількість.

Неурядова організація з надзвичайних ситуацій, яка управляє лікарнею в Кабулі, повідомила, що в результаті вибуху до них направили чотирьох поранених.

Повідомляється, що на церемонії на честь матері Муджахіда були присутні кілька лідерів "Талібану".

Афганське агентство Tolo News повідомило, що в МВС підтвердили, що в результаті вибуху п'ять людей постраждали - убитими або пораненими. Поки жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.

За словами очевидців, вибух стався, коли кілька людей увійшли в мечеть, щоб бути присутнім на поминальній церемонії.

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04 10 2021 09:58
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