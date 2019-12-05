У Кабулі вбили телевізійну журналістку, яка боролася за права жінок
Напад стався 11 травня біля ринку, де вона чекала на авто, яким мала їхати на роботу, повідомили у полції, інформує "Радіо Свобода".
Очевидці стверджують, що стріляли двоє осіб на мотоциклі. Наразі нападників не знайшли.
Речник поліції Кабула зазначив, що батько загиблої має підозру щодо певної особи. Правоохоронці розглянуть цю версію.
Мангаль понад десять років вела програми на приватних афганських телеканалах Ariana TV, Lamar і Shamshad TV.
У соцмережах Мангаль розповіла, що у 2017 році її змусили вийти заміж. На початку травня 2019-го їй вдалося домогтися розлучення. Останнім часом журналістка повідомляла про повідомлення з погрозами вбивства від невідомих осіб.
Нагадаємо, у Словаччині колишній військовий Мірослав Марчек зізнався у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.
У Словаччині, 21 лютого, в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад