У Каліфорнії розбився пасажирський літак

Рятувальники, які прибули на місце події, не виявили вцілілих, повідомила місцева влада, але не уточнила, скільки саме тіл було знайдено

У понеділок ввечері в районі містечка Ель-Кахон, що у Південній Каліфорнії розбився літак. За даними місцевої влади, унаслідок інциденту усі пасажири загинули.

Рятувальники, які прибули на місце події, не виявили вцілілих, повідомила місцева влада, але не уточнила, скільки саме тіл було знайдено.

У місцевому департаменті шерифа поінформували, що це був літак марки Learjet, і влада не знає, скільки людей було на борту повітряного судна.

Наразі ймовірною причиною аварії вважають несприятливі погодні умови.