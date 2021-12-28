CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок ввечері в районі містечка Ель-Кахон, що у Південній Каліфорнії розбився літак. За даними місцевої влади, унаслідок інциденту усі пасажири загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Каліфорнії розбився пасажирський літак
Рятувальники, які прибули на місце події, не виявили вцілілих, повідомила місцева влада, але не уточнила, скільки саме тіл було знайдено
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє CNN.
Рятувальники, які прибули на місце події, не виявили вцілілих, повідомила місцева влада, але не уточнила, скільки саме тіл було знайдено.
У місцевому департаменті шерифа поінформували, що це був літак марки Learjet, і влада не знає, скільки людей було на борту повітряного судна.
Наразі ймовірною причиною аварії вважають несприятливі погодні умови.
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28 12 2021 15:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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