У Канаді 12-річний хлопець знайшов кістки рідкісного динозавра, який жив 69 млн років тому

У музеї заявили, що знахідка Натана та його батька — дуже важлива, бо про молодих гадрозаврів науковці знають мало.

Натан Грушкін із Канади з шести років захоплюється динозаврами. У 12 років йому разом із батьком вдалося знайти кістки гадрозавра, який жив 69 мільйонів років тому.

Про це повідомляє "Гррмадське" з посиланням на природоохоронну організацію Nature Conservancy of Canada.

У липні юний палеонтолог пішов разом зі своїм батьком у похід у провінції Альберта. Під час прогулянки вони помітили кістки, що стирчали зі скелі. Натан розповів, що коли вперше побачив знахідку, то «буквально втратив мову».

«Я не був схвильованим, хоча мав би. Я був дуже шокований, що зробив відкриття динозавра», — сказав хлопець у коментарі BBC.

Батько хлопця Діон розповів, що кістки виглядали, наче зроблені з каменю — їх не можна було сплутати ні з чим іншим.

Також Натан знав, що скам'янілості захищаються законом, тому після повернення з прогулянки він повідомив про знахідку в Королівський музей Тіррелл.

Дослідження скам'янілостей тривали до 15 жовтня. За цей час палеонтологи знайшли від 30 до 50 кісток, які належали 3-4-річному гадрозавру.

У музеї також заявили, що знахідка Натана та його батька — дуже важлива, бо про молодих гадрозаврів науковці знають мало.

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