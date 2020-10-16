У Канаді 12-річний хлопець знайшов кістки рідкісного динозавра, який жив 69 млн років тому
Про це повідомляє "Гррмадське" з посиланням на природоохоронну організацію Nature Conservancy of Canada.
У липні юний палеонтолог пішов разом зі своїм батьком у похід у провінції Альберта. Під час прогулянки вони помітили кістки, що стирчали зі скелі. Натан розповів, що коли вперше побачив знахідку, то «буквально втратив мову».
«Я не був схвильованим, хоча мав би. Я був дуже шокований, що зробив відкриття динозавра», — сказав хлопець у коментарі BBC.
Батько хлопця Діон розповів, що кістки виглядали, наче зроблені з каменю — їх не можна було сплутати ні з чим іншим.
Також Натан знав, що скам'янілості захищаються законом, тому після повернення з прогулянки він повідомив про знахідку в Королівський музей Тіррелл.
Дослідження скам'янілостей тривали до 15 жовтня. За цей час палеонтологи знайшли від 30 до 50 кісток, які належали 3-4-річному гадрозавру.
У музеї також заявили, що знахідка Натана та його батька — дуже важлива, бо про молодих гадрозаврів науковці знають мало.
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