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У Канаді не радять вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років

На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину mRNA, і якщо переваги переважають ризики
У Канаді радять не використовувати COVID-вакцину Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson для людей, молодших 30 років, через ризик виникнення тромбів.
У Канаді не радять вакцину від Johnson & Johnson для людей до 30 років Фото: з вільного доступу
"На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину mRNA, і якщо переваги переважають ризики", - повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію співголови Національного дорадчого комітету із питань імунізації, який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19, Шелі Дікс в Оттаві.
 
Дікс пояснила, що члени Комітету "порівнювали переваги вакцини Janssen, здатної рятувати життя й захищати населення проти серйозних ускладнень COVID-19, із ризиками виникнення викликаної вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIIT)".
 
Вона додала, що саме виготовлені за технологією mRNA вакцини від Pfizer та Moderna залишаються найбільш рекомендованими варіантами щеплень, бо вони надають відмінний захист та поки не були пов’язані із появою тромбів.
 
Зазначається, що Канада лише наприкінці минулого тижня отримала першу партію із 300 тисяч доз вакцини Janssen.
 
 
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04 05 2021 13:54
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