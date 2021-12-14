У Канаді обіцяють витратити $31 млрд на дітей корінних народів, які зазнали дискримінації у школах-інтерн

Міністр у справах корінних народів Канади Марк Міллер 13 грудня заявив, що держава витратить до 31,35 мільярда доларів на сім’ї дітей корінних народів, що зазнали дискримінації під час перебування у дитячих будинках.

Про це повідомляють CTV та BBC, пише Громадське.

Очікується, що остаточну суму компенсації уряд оголосить 14 грудня. Половину коштів використають для врегулювання позовів постраждалих через дискримінацію, а решту - для проведення реформ у системі опіки над дітьми корінного населення.

У вересні 2021 року Вищий суд Канади погодився з тим, що уряд фінансував потреби дітей корінних народів менше, ніж потреби дітей некорінних народів. Суд постановив виплатити по 31,35 тисячі доларів кожній дитині, яка перебувала в інтернатах після 2006 року.

Спочатку уряд заявив, що планує оскаржити вирок. Однак останнім часом владу все більше критикують за політику щодо дітей корінного населення, оскільки на місцях колишніх інтернатів знаходять немарковані поховання сотні дітей.

У чому дискримінація?

До 1996 року в Канаді діяла система шкіл-інтернатів, куди відправляли дітей корінних народів з метою асиміляції. Багато колишніх вихованців інтернатів розповідали про жорстоке поводження, зґвалтування та недоїдання в таких школах. У 2015 році Канадська комісія правди та примирення визнала це "культурним геноцидом".

Приблизно 150 тисяч дітей корінних народів, метисів та інуїтів відправили в школи-інтернати на перевиховання з 1874 по 1996 роки.

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