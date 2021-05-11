У Канаді тисячі людей прикидаються нудистами, щоб дешево купити будинок. У чому причина?

Деякі потенційні покупці навіть роздягалися під час оглядин дому, сподіваючись отримати більше шансів на купівлю

Неподалік Торонто почали продавати великий приватний будинок за відносно низькою вартістю. Проте придбати його зможуть лише нудисти.

Будинок, який продають за 350 тисяч доларів лише для нудистів Фото: CC Alexander

Про це пише Vice, повідомляє "Громадське".

Будинок площею 1300 квадратних метрів коштує всього 350 тисяч доларів. Він розташований за годину їзди від Торонто там має три спальні, сад, альтанку та ванну кімнату зі спа.

Середня ціна на приватні будинки у цьому регіоні перевищує 800 тисяч доларів. Проте є один нюанс: будівля розташована на території курорту для нудистів.

Через таку низку вартість рієлторська компанія CC Alexander уже отримала 24 тисячі запитів на купівлю. І хоча деякі із цих людей і справді є нудистами, більшість просто хоче придбати доступне житло.

"У нас є багато людей, які, схоже, намагаються прикидатися нудистами, просто щоб знайти вдале місце для життя, тому ми дуже обережні", - сказала директорка курорту Елісон Волш.

За її словами, деякі потенційні покупці навіть роздягалися під час оглядин дому, сподіваючись отримати більше шансів на купівлю.

"Мені ставлять божевільні питання. Мене запитують: "Я можу бути нудистом на 50 відсотків? Чи можете ви вказати, що я можу носити штани або 50 відсотків одягу?" Так не працює", - розповіла жінка.

Первинний відбір пройшов лише 1% із 24 тисяч охочих купити будівлю.

Переможцю також доведеться платити тисячу доларів щомісяця, щоб отримати змогу здавати в оренду деяку інфраструктуру біля дому: басейни, тенісні корти, ресторан, бар тощо.