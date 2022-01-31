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У Карпатах можливі великі лавини - синоптики просять не йти в гори

В Укргідрометцентрі попереджають про можливе сходження лавин за умови низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин
У Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях 31 січня - 1 лютого очікується значна сніголавинна небезпека.
У Карпатах можливі великі лавини - синоптики просять не йти в гори Фото: з відкритих джерел

Як передає Укрінформ, про це відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомляє у Фейсбуці.

"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується 31 січня - 1 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей", - ідеться в повідомленні.

В Укргідрометцентрі попереджають про можливе сходження лавин за умови низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин.

"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошують синоптики.

Крім того, 31 січня - 1 лютого утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) у горах Чернівецької області.

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31 01 2022 14:57
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