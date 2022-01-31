У Карпатах можливі великі лавини - синоптики просять не йти в гори
Як передає Укрінформ, про це відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру повідомляє у Фейсбуці.
"Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами очікується 31 січня - 1 лютого на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської та Львівської областей", - ідеться в повідомленні.
В Укргідрометцентрі попереджають про можливе сходження лавин за умови низьких додаткових навантажень, окремих природних середніх і великих лавин.
"Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошують синоптики.
Крім того, 31 січня - 1 лютого утримається помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) у горах Чернівецької області.
Нагадаємо, що у польських Татрах вилітали гелікоптером за українкою, що застрягла високо в горах
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