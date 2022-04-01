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У Карпатах прогнозують негоду - сніг, дощ та сильні пориви вітру

5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
У Карпатах у середу очікується мокрий сніг, хуртовина та ожеледиця.
У Карпатах прогнозують негоду - сніг, дощ та сильні пориви вітру Фото: gettyimages.com
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
 
"5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
 
Крім того, на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
 
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04 01 2022 15:11
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