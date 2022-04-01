У Карпатах прогнозують негоду - сніг, дощ та сильні пориви вітру 5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

У Карпатах у середу очікується мокрий сніг, хуртовина та ожеледиця.

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Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі. "5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні. Крім того, на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Читайте також: У Карпатах випало півтора метра снігу

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