CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Карпатах у середу очікується мокрий сніг, хуртовина та ожеледиця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах прогнозують негоду - сніг, дощ та сильні пориви вітру
5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
Фото: gettyimages.com
Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.
"5 січня у Карпатах вночі значний мокрий сніг, місцями хуртовина, на дорогах ожеледиця, вдень значний дощ; пориви вітру 25-28 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на високогір'ї Закарпатської та у горах Iвано-Франкiвської областей зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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04 01 2022 15:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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