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У Карпатах заблукала група туристів — вночі у горах був сильний сніг і пориви вітру

Пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хуртовиною та лавинною небезпекою
У Рахівському районі Закарпатської області у напрямку гори Петрос 24 лютого заблукали п'ятеро туристів. Один з туристів вийшов на зв'язок та повідомив, що спустився самостійно.
У Карпатах заблукала група туристів — вночі у горах був сильний сніг і пориви вітру Фото: з вільних джерел

Про це передає Державна служба з надзвичайних ситуацій,передає "Громадське".

Четверо туристів були з Києва, а один, керівник групи, з Кременця Тернопільської області. Туристам 20-27 років.

Пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хуртовиною та лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи. О 04:35 пошуки тимчасово зупинили через небезпеку для рятувальників.

За годину на зв’язок із рятувальниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік села Богдан.

Наразі пошукові роботи відновили. Рятувальники рухаються у бік імовірного місця перебування туристів, зв'язок з якими відсутній.

Нагадаємо, що на Закарпатті бійці ДСНС відшукали сноубордистів, які заблукали в горах через туманну погоду.

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24 02 2020 13:20
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