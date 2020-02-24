У Карпатах заблукала група туристів — вночі у горах був сильний сніг і пориви вітру
Про це передає Державна служба з надзвичайних ситуацій,передає "Громадське".
Четверо туристів були з Києва, а один, керівник групи, з Кременця Тернопільської області. Туристам 20-27 років.
Пошукова операція ускладнювалась темною порою доби, хуртовиною та лавинною небезпекою. Під час проходження схилом, одна з пошукових груп зірвала два снігові карнизи. О 04:35 пошуки тимчасово зупинили через небезпеку для рятувальників.
За годину на зв’язок із рятувальниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік села Богдан.
Наразі пошукові роботи відновили. Рятувальники рухаються у бік імовірного місця перебування туристів, зв'язок з якими відсутній.
Нагадаємо, що на Закарпатті бійці ДСНС відшукали сноубордистів, які заблукали в горах через туманну погоду.
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