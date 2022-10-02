CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Карпатах з гори Брецкул зійшли 6 лавин хуртовинного снігу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Карпатах зійшли шість лавин
Збитків і жертв немає
Фото: risk.ru
Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, передає Укрінформ.
"За даними Слс. Пожижевська, з північно-східного схилу г. Брецкул зійшло 6 лавин хуртовинного снігу, об’ємами 160; 300; 60; 280; 300; 270 м/куб. Збитків і жертв немає", - йдеться у повідомленні управління ОДА.
За їхньою інформацією, по всьому схилу тут спостерігають незначне зрушення снігу.
На Прикарпатті 10 лютого оголошено штормове попередження. В області очікують західний вітер 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий). У високогір'ї - значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
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10 02 2022 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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