У Кашмірі поновилися бойові дії між Індією та Пакистаном: щонайменше 4 цивільних загинули Зранку 3 березня пакистанські солдати відновили обстріли, через що загинули мати, брат і сестра, а їхній батько дістав важкі поранення

Індія та Пакистан повідомили про відновлення обстрілів з боку одне одного у спірній провінції Кашмір, внаслідок чого загинули щонайменше четверо цивільних мешканців.

Фото: nowpublic.com

Інцидент стався в районі Пунч на лінії контролю, яка розмежовує пакистанську та індійську частини Кашміру, повідомляє Associated Press. За інформацією поліції Індії, зранку 3 березня пакистанські солдати відновили обстріли, через що загинули мати, брат і сестра, а їхній батько дістав важкі поранення. Водночас влада Пакистану повідомила про "безладні обстрілі" з важкого озброєння з боку Індії по пакистанським прикордонникам. Внаслідок обстрілів загинув хлопчик, ще троє людей поранені, а також зруйновані декілька будинків. Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у регіоні, у зв’язку з ескалацією між Нью-Делі та Ісламабадом.

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