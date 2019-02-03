У Кашмірі поновилися бойові дії між Індією та Пакистаном: щонайменше 4 цивільних загинули
Інцидент стався в районі Пунч на лінії контролю, яка розмежовує пакистанську та індійську частини Кашміру, повідомляє Associated Press.
За інформацією поліції Індії, зранку 3 березня пакистанські солдати відновили обстріли, через що загинули мати, брат і сестра, а їхній батько дістав важкі поранення.
Водночас влада Пакистану повідомила про "безладні обстрілі" з важкого озброєння з боку Індії по пакистанським прикордонникам. Внаслідок обстрілів загинув хлопчик, ще троє людей поранені, а також зруйновані декілька будинків.
Нагадаємо, що Індія будує в спірному штаті Джамму і Кашмір на кордоні з Пакистаном більше 14 тисяч бункерів для розміщення родин, які мешкають у регіоні, у зв’язку з ескалацією між Нью-Делі та Ісламабадом.
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