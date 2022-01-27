У Каталонії офіційно виправдали сотні жінок, страчених за "чаклунство"
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.
За даними іспанських дослідників, Каталонія стала одним з перших регіонів Європи, де почалося масове "полювання на відьом", і тут катували і стратили чи не найбільше невинно звинувачених.
За словами депутатів, долучених до роботи над текстом резолюції, є підтверджені дані про понад 700 жінок, яких катували і стратили під час цих переслідувань. "Відьом" найчастіше починали шукати після неврожаїв або несподіваної смерті дітей чи худоби.
Пронезалежницькі та ліві групи у своїх виступах також запропонували називати вулиці іменами закатованих жінок.
З подібними ініціативами для відновлення справедливості раніше виступали і в інших країнах Європи.
Нагадаємо, що у німецькому місці Айхштат католицька церква вибачилася за тортури над "відьмами". У XV-XVIII століттях тут вбили близько 400 людей.
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