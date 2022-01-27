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У Каталонії офіційно виправдали сотні жінок, страчених за "чаклунство"

За словами депутатів, долучених до роботи над текстом резолюції, є підтверджені дані про понад 700 жінок, яких катували і стратили під час цих переслідувань
Регіональний парламент Каталонії своєю резолюцією офіційно виправдав сотні жінок, страчених у ХV-XVIII сторіччі за звинуваченнями у "чаклунстві".
У Каталонії офіційно виправдали сотні жінок, страчених за "чаклунство" Фото: facebook.com/CatlandBooks

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

За даними іспанських дослідників, Каталонія стала одним з перших регіонів Європи, де почалося масове "полювання на відьом", і тут катували і стратили чи не найбільше невинно звинувачених. 

За словами депутатів, долучених до роботи над текстом резолюції, є підтверджені дані про понад 700 жінок, яких катували і стратили під час цих переслідувань. "Відьом" найчастіше починали шукати після неврожаїв або несподіваної смерті дітей чи худоби. 

Пронезалежницькі та ліві групи у своїх виступах також запропонували називати вулиці іменами закатованих жінок.

З подібними ініціативами для відновлення справедливості раніше виступали і в інших країнах Європи. 

Нагадаємо, що у німецькому місці Айхштат католицька церква вибачилася за тортури над "відьмами". У XV-XVIII століттях тут вбили близько 400 людей.

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27 01 2022 14:30
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