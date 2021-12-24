У Казахстані повністю скасували смертну кару

Тепер Білорусь єдина країна пострадянського простору, де страчують людей

Верхня палата парламенту Казахстану 23 грудня ухвалила поправки до Кримінального кодексу, які повністю скасовують смертну кару як покарання за злочини. Тепер Білорусь залишилася єдиною країною на пострадянському просторі, де страчують людей.

Про це повідомила пресслужба казахстанського парламенту, зазначає "Громадське".

Так, 17 статей КК Казахстану більше не передбачатимуть покарання у вигляді смертної кари. Тим людям, яких уже засудили до страти, замінять покарання на довічне позбавлення волі, йдеться у повідомленні.

У ході засідання наголосили, що цей закон став логічним продовженням роботи, що проводиться в Казахстані щодо скорочення застосування смертної кари.

Зокрема, на нещодавньому засіданні Нацради суспільної довіри президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зазначив, що смертну кару в країні треба скасувати без жодних застережень.

"Ухвалюючи цей закон, Казахстан приєднується до групи країн, де смертна кара законодавчо заборонена. Крім того, наша країна доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування страти", - сказав спікер сенату.

Зазначимо, єдиною країною на пострадянському просторі, де дозволена смертна кара, залишилася Білорусь. У Росії й Таджикистані діє мораторій.

Нагадаємо, що Євросоюз і Рада Європи заявили про повне неприйняття смертної кари