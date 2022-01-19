У Казахстані повністю завершилась "миротворча" місія ОДКБ

Ще у країні завершився надзвичайний стан

У Казахстані завершилась фінальна частина "миротворчої" місії Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Останні російські військові, яких направили в країну на тлі масових протестів, виїхали з Казахстану.

Про це повідомляють в офіційному Telegram-каналі ОДКБ та Міністерство оборони РФ, повідомляє "Громадське".

Так, останні російські військові вилетіли чотирма літаками Повітряно-космічних сил РФ із Нурсултана та Алмати. Раніше з Казахстану вже вилетіли військові з Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизстану.

Останніми літаками з Казахстану вилетів російський генерал Андрій Сердюков, який керував "миротворчою" місією. За даними російських ЗМІ, він очолював операцію із захоплення Криму у 2014 році.

Як пише "Vласть", попри завершення місії ОДКБ поліція перекрила центр міста Алмати, пояснивши це "проведенням антитерористичної операції". Крім того, 19 січня у містах Казахстану завершилась дія надзвичайного стану, що передбачав комендантську годину.

Російські сили в Казахстані

На тлі масових протестів у Казахстані там оголосили про проведення "антитерористичної операції".

Після оголошення режиму надзвичайної ситуації президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) по допомогу у придушенні протестів і заявив про "терористичну загрозу".

До ОДКБ, окрім Казахстану, входять Росія, Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан. Вони погодилися ввести свій контингент у країну.

Скільки військових та протестувальників загинули або постраждали унаслідок протистояння, наразі невідомо. Генпрокуратура Казахстану 15 січня заявила про щонайменше 225 загиблих, серед них - 19 поліцейських та військових.

За інформацією Генпрокуратури та МОЗ Казахстану, загалом під час протестів постраждали 4578 людей, з них 3393 - співробітники силових структур.

Нагадаємо, що у Казахстані в четвер розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).