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У Казахстані запровадили "критично червоний" рівень терористичної небезпеки

В усіх регіонах країни встановлено режим антитерористичної операції
На всій території Казахстану запроваджено "критично червоний" рівень терористичної небезпеки.
У Казахстані запровадили "критично червоний" рівень терористичної небезпеки Фото: АА

Як передає "Укрінформ", про це з посиланням на МВС повідомляє новинний портал Vласть.

В усіх регіонах країни встановлено режим антитерористичної операції.

Рішення було ухвалено головою відомства Єрмаком Сагімбаєвим та узгоджено з президентом Касим-Жомартом Токаєвим.

За інформацією МВС, перші керівники державних органів реалізують заходи для стабілізації ситуації в країні та усунення терористичної загрози особистості та державі.

Перший заступник керівника адміністрації президента Даурен Абаєв також повідомив, що миротворці ОДКБ відповідають за прикриття та охорону державних об'єктів. Вони не беруть участі у бойових діях і не займаються ліквідацією бойовиків.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Вони переросли в масові протести, попри те, що уряд пішов у відставку, а також було оголошено про зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1000 осіб постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 були госпіталізовані.

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07 01 2022 13:13
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