CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ окупованій Керчі закрили єдиний діючий причал для яхт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і загородили море парканом
"Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи"
Фото: Kerch.FM
"У Керчі огорожі, які окупанти встановили на причалі на набережній, заварили між собою залізними прутками. Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи. Про це у соцмережі Twitter пише користувач з ніком Кримський бандерівець", - повідомляє група Інформаційний спротив.
Уточнюється також, що особливо постраждали власники прогулянкових яхт, яких позбавили бізнесу. "Вони пишуть скарги, в яких наголошують, що окупантська влада знищує в Керчі туризм", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що в червні українські кораблі, які захопила Росія, зникли зі стоянки в Керчі
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