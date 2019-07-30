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У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і загородили море парканом

"Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи"
В окупованій Керчі закрили єдиний діючий причал для яхт.
У Керчі окупанти закрили єдиний причал для яхт і загородили море парканом Фото: Kerch.FM

"У Керчі огорожі, які окупанти встановили на причалі на набережній, заварили між собою залізними прутками. Тепер люди милуються морем через паркан і пишуть гнівні листи. Про це у соцмережі Twitter пише користувач з ніком Кримський бандерівець", -  повідомляє група Інформаційний спротив.

Уточнюється також, що особливо постраждали власники прогулянкових яхт, яких позбавили бізнесу. "Вони пишуть скарги, в яких наголошують, що окупантська влада знищує в Керчі туризм", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що в червні українські кораблі, які захопила Росія, зникли зі стоянки в Керчі

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