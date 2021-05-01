Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank - Мінфін

Загалом протягом 2020 року Мінфін запозичив 621,5 млрд грн
В останні дні 2020 року Україна залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на 340,7 млн доларів.
У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank - Мінфін Фото: minfin.com.ua

Відповідно до постанови уряду № 1291 від 23 грудня, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних, повідомляє "Економічна правда".

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.

Загалом протягом 2020 року Мінфін запозичив 621,5 млрд грн (93,8 % від запланованих на цей період).

При цьому, внутрішні запозичення за 2020 рік становили 389,2 млрд грн (94,6 % від плану).

Так, 382,4 млрд грн залучили від розміщення ОВДП, у тому числі 130,8 млрд грн (3,9 млрд дол та 0,8 млрд євро) за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті.

Із зовнішніх джерел за цей період залучили 232,3 млрд грн (92,4 % від плану).

Нагадаємо, що аналітики Deutsche Bank з обережним оптимізмом оцінюють перспективи ринку внутрішніх запозичень України в 2021 році в зв'язку зі зростанням прибутковості, підвищенням схильності до ризику вкладень у внутрішні ринки країн, що розвиваються, проте відзначають пов'язані зі зростаючим інфляційним тиском ризики.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 01 2021 15:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

Долар падає і це ще не кінець: що відбувається та як це вплине на курс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.