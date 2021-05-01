У кінці 2020-го Україна залучила 340 млн доларів кредиту від Deutsche Bank - Мінфін

В останні дні 2020 року Україна залучила короткостроковий кредит від Deutsche Bank AG London на 340,7 млн доларів.

Відповідно до постанови уряду № 1291 від 23 грудня, кредит залучається за ставкою до 3 місяців LIBOR (Лондонська міжбанківська ставка пропозиції) + маржа 5,75% річних, повідомляє "Економічна правда".

"Остаточне погашення кредиту здійснюється через шість місяців після дати отримання кредитних коштів відповідно до умов кредитного договору.

Дострокове погашення кредиту здійснюється у випадках, передбачених кредитним договором, зокрема: у разі зміни ринкової ціни оздп України на умовах, визначених кредитним договором; у разі здійснення додаткового або нового випуску ОЗДП України на умовах, визначених кредитним договором", - йдеться у документі.

Загалом протягом 2020 року Мінфін запозичив 621,5 млрд грн (93,8 % від запланованих на цей період).

При цьому, внутрішні запозичення за 2020 рік становили 389,2 млрд грн (94,6 % від плану).

Так, 382,4 млрд грн залучили від розміщення ОВДП, у тому числі 130,8 млрд грн (3,9 млрд дол та 0,8 млрд євро) за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті.

Із зовнішніх джерел за цей період залучили 232,3 млрд грн (92,4 % від плану).

Нагадаємо, що аналітики Deutsche Bank з обережним оптимізмом оцінюють перспективи ринку внутрішніх запозичень України в 2021 році в зв'язку зі зростанням прибутковості, підвищенням схильності до ризику вкладень у внутрішні ринки країн, що розвиваються, проте відзначають пов'язані зі зростаючим інфляційним тиском ризики.