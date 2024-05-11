У КНДР заявили про створення нової РСЗВ, яку можуть постачати до росії

Йдеться про 240-мм реактивну систему залпового вогню.

У Північній Кореї заявили, що цього року почнуть постачати до своїх збройних сил нову 240-мм реактивну систему залпового вогню.



Про це повідомляє Yonhap.

Державні ЗМІ у КНДР повідомили, що Кім Чен Ин напередодні спостерігав за випробуваннями керованих снарядів для "технічно оновленої версії" 240-мм реактивної системи залпового вогню. Передбачається, що нова система озброєння розроблялася для завдання ударів по столиці Південної Кореї.



У КНДР також заявили, що вісім снарядів, випущених із системи залпового вогню, вразили "точкові" цілі.

Аналітики Південної Кореї зазначають, що КНДР, схоже, нарощує розробку РСЗВ та ракет для них, прагнучи збільшити їхні постачання до росії для використання у війні проти України.