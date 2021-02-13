У Колумбії 14-річна дівчинка з мачете відбилася від трьох грабіжників та врятувала рідних

Разом з нею в момент нападу там перебували мати, маленька дитина і собака. Чоловіки втекли, наскільки їх травми серйозні - невідомо.

Про це пише видання Vice, яке має відео з камер спостереження, пише "Громадське".

Двоє чоловіків у мотоциклетних шоломах зайшли у невеликий сімейний магазин. За ними йшов третій, який намагався зачинитися всередині двері. Вони прямували до каси.

Коли чоловіки підійшли, мати кинулася на одного з нападників, а її 14-річна донька взяла в руки мачете і почала рубати озброєних грабіжників. Дівчинка уникала ударів по матері та з тактичною точністю націлювалася на різні частини тіла чоловіків. Останні швидко відступили.

Дівчинка розповіла місцевому телеканалу, що зберігає холодну зброю під прилавком для самооборони.

"Це не перший і навіть не другий подібний випадок, тому я вже знала, що якщо щось станеться, мені потрібно взяти мачете", - сказала дівчинка.

Вона також сказала, що чула, як чоловіки кричали: "Їдьмо, їдемо, ми не можемо цього зробити тут". Після цього вони втекли з місця події, і незрозуміло, скільки шкоди вони отримали від дівчинки, яка володіє мачете.

За даними торгової палати Боготи, три чверті підприємців відчувають себе незахищеними, і у 2020 році це відчуття посилилося. Як пише видання, те, що 14-річна дитина тримає мачете за прилавком універмагу, "є лише ще одним підтвердженням того, що таке сприйняття - правильне".

Нагадаємо, що у Мілані група грабіжників, яких прозвали "злодії-акробати", за допомогою тегів в Instagram-сторінках знаменитостей, грабувала їхні домівки.