У команді Зеленського працює бізнесмен Павлюк, якого називають "контрабандистом західної митниці"

Як писали журналісти "Bihus.Info", його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського працює бізнесмен Ілля Павлюк, який відповідає за фінанси й координацію роботи регіональних штабів. Його називають "контрабандистом", донька має спільний бізнес з помічником депутата від БПП Віктором Королем, а сам він був помічником депутата Ігоря Калєтніка.

Про причетність Павлюка до штабу Зеленського раніше стало відомо з матеріалу розслідувачів "Bihus.Info", в якому опублікували Telegram-листування штабістів Зе!команди. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на "Слідство.Інфо".

"Павлюк - бізнесмен з Чернівців. Є власником чотирьох фірм, про що відомо з даних аналітичної системи YouControl - ОК "СТ "Садівник агро пром", ТОВ "Буковина-Спортсервіс", СТОВ "Свіженька-Мілк", ТОВ "Калина-Транс". Компанії займаються і розведенням великої рогатої худоби, і управлінням нерухомості, і вантажним транспортом. Жодне з підприємств не має кримінальних справ", - йдеться у матеріалі.

Водночас, з матеріалів ЗМІ відомо, що у 2011 році Павлюка викрали у Києві, а за його звільнення сім’я заплатила 2 мільйони доларів.

За даними журналістів, Павлюка також називають "контрабандистом західної митниці". Як писали журналісти "Bihus.Info", його робота полягала у "вирішенні питань" перевезення вантажів через митницю.

Крім того, Павлюк був помічником нардепа Ігоря Калєтніка VI скликання Верховної Ради, який згодом очолював Державну митницю.

"Слідство.Інфо" також з’ясувало, що донька Павлюка Софія з 16 років володіє підприємством "Бізнес-центр "Буковинський" разом з Валерієм Чинушем. Її бізнес-партнер упродовж трьох скликань Верховної Ради працює помічником депутата від БПП Віктора Короля.

Надавати будь-які коментарі "Слідству.Інфо" Павлюк відмовився: "Не вривайтеся в моє особисте життя! Без коментарів!", — сказав бізнесмен.

Нагадаємо, що лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського "шансом для України" – таким, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.