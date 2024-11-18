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У комюніке саміту G20 хочуть уникнути глибоких розбіжностей країн щодо війн в Україні й на Близькому Сході

18 листопада 2024, 19:07
У комюніке саміту G20 хочуть уникнути глибоких розбіжностей країн щодо війн в Україні й на Близькому Сході
Джерело: theprint.in/india
Одну пропозицію від G7, а саме про заклик припинити руйнувати інфраструктуру під час війни, відкинула Бразилія.
Учасники саміту G20 у Бразилії мають намір погодитися на пом'якшене формулювання у комюніке щодо війн в Україні й на Близькому Сході.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Декілька країн "Групи семи" після останньої масованої атаки росії по Україні попросили включити у комюніке позицію, узгоджену в Індії у 2023 році. Йдеться про заклик припинити руйнувати інфраструктуру під час війни.
 
Однак ця пропозиція зустріла опір Бразилії, яка хоче уникнути ситуації, коли доведеться порушити інші питання, які хотіли б підняти різні держави. Тому пропозицію виключили.
 
Щодо війни в Україні, то лідери G20, як очікується, "підкреслять людські страждання та негативні додаткові впливи" війни на глобальну продовольчу та енергетичну безпеку, а також на інфляцію. У заяві вітаються "усі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий та міцний мир", заснований на Статуті ООН.
 
Щоправда, текст комюніке все ще може змінитися до того, як лідери його підпишуть.
війна в Україніросія окупантиG-20

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