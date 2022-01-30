НОВИНИУ Демократичній Республіці Конго близько 50 людей було засуджено до страти у зв'язку з убивствами експертів ООН Зайди Каталан і Майкла Шарпа в 2017 році, проте через мораторій засуджені відбуватимуть довічний термін у в'язниці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Конго 50 осіб засудили до страти за вбивство експертів ООН
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на адвоката, який брав участь у справі.
Ряд підсудних засудили заочно, оскільки вони або так і не були затримані, або втекли з-під варти.
Серед засуджених до страти був Томас Нкашама, місцевий співробітник імміграційної служби, який зустрічався з Каталан і Шарпом за день до їхньої фатальної місії. Також до 10 років ув'язнення засудили армійського полковника.
Оскільки Конго дотримується мораторію на страту з 2003 року, засуджені відбуватимуть довічне ув'язнення.
Правозахисні організації стверджують, що слідчі проігнорували можливу причетність високопосадовців, а сім'ї Каталан та Шарпа заявили, що не вірять, що головні натхненники постали перед судом.
Експерти ООН громадянка Швеції Зайда Каталан та громадянин США Майкл Шарп розслідували конфлікт між урядовими військами та ополченцями у центральному регіоні Касаї у березні 2017 року, коли їх зупинили на дорозі озброєні люди, вивели у поле та стратили.
Конголезькі офіційні особи поклали відповідальність за вбивства на ополчення Камуїна Нсапу. Спочатку вони заперечували причетність будь-яких державних агентів, але пізніше заарештували полковника та кількох інших офіційних осіб, які, за їхніми словами, співпрацювали з повстанцями.
Після майже п'ятирічного судового розгляду, відзначеного неодноразовими затримками та смертю кількох підсудних під вартою, у суботу військовий суд у місті Кананга виніс свій вердикт.
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