У Конгресі США розглянуть законопроект санкцій проти Росії за захоплення українських моряків

На розгляд Палати представників Конгресу США внесли законопроект, який передбачає санкції проти Росії за захоплення українських моряків та суден

Документ внесли на розгляд депутати Конгресу США від демократичної та республіканської партій, які є членами Українського конгресового кокусу.

Про це йдеться у спільній заяві авторів законопроєкту, оприлюдненій на офіційній сторінці конгресвумен Марсі Каптур, йдеться в "Громадське".

Проєкт закону пропонує запровадити санкції проти 24 високопосадовців Федеральної служби безпеки Росії та їхніх близьких співробітників, доки не будуть звільнені всі 24 українські моряки та три захоплені судна.

"Цей законопроєкт — потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроєкт, а Росію — негайно звільнити українських моряків", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Російській Федерації 24-х військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання.

Напередодні Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці до 24 жовтня третій групі моряків: Юрію Без'язичному, Юрію Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому, Андрію Ейдеру.

Також термін продовжили співробітникам СБУ Василю Сороці і шістьом морякам серед яких – Андрій Артеменко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба та Віктор Беспальченко.

Раніше Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.

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