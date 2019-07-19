У Конгресі США розглянуть законопроект санкцій проти Росії за захоплення українських моряків
Про це йдеться у спільній заяві авторів законопроєкту, оприлюдненій на офіційній сторінці конгресвумен Марсі Каптур, йдеться в "Громадське".
Проєкт закону пропонує запровадити санкції проти 24 високопосадовців Федеральної служби безпеки Росії та їхніх близьких співробітників, доки не будуть звільнені всі 24 українські моряки та три захоплені судна.
"Цей законопроєкт — потужний меседж українським морякам та їхнім родинам про те, що Сполучені Штати не забувають про їхню героїчну боротьбу на захист демократичного шляху й суверенітету своєї країни. Закликаємо колег підтримати цей двопартійний законопроєкт, а Росію — негайно звільнити українських моряків", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Російській Федерації 24-х військовополонених українських моряків під її особисте зобов'язання.
Напередодні Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці до 24 жовтня третій групі моряків: Юрію Без'язичному, Юрію Будзило, Володимиру Лісовому, Богдану Небилиці, Євгену Семидоцькому, Андрію Ейдеру.
Також термін продовжили співробітникам СБУ Василю Сороці і шістьом морякам серед яких – Андрій Артеменко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба та Віктор Беспальченко.
Раніше Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.
Читайте також: Україна запроваджує спецмита у відповідь на нові економічні санкції Росії
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн