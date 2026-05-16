У Конгресі США ставлять під сумнів нове фінансування України та чекають дій від Європи

16 травня 2026, 17:23
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
За словами конгресмена-республіканця, війна рф проти України відбувається "на подвір’ї Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.
Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Браян Маст заявив, що Конгрес навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні.
 
Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
 
"Я не вірю, що ви побачите новий американський пакет безпекової допомоги Україні – на 6 мільярдів доларів, 60 мільярдів чи будь-яку іншу суму", – заявив Маст.
 
За словами конгресмена-республіканця, війна росії проти України відбувається "на подвір’ї Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва. Маст також заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується "виваженого" підходу щодо війни в Україні.
 
Водночас Вашингтон, за його словами, продовжить підтримувати Київ через передачу озброєння, розвіддані та санкційний тиск на росію.
 
"Ми готові бути посередниками миру. Європа має захищати власне подвір’я", – сказав Маст.
 
Водночас американський конгресмен підтримав ідею нових санкцій проти росії. Однак він підкреслив, що обмеження не повинні більше шкодити союзникам США, ніж самій рф.
 
"Санкції мають завдавати більше шкоди нашим ворогам і приносити більше користі нам та нашим союзникам", – підкреслив Маст.

 

Конгрес СШАвійна в Україніросія окупанти

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
