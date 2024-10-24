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У Конгресі США закликали розглянути можливість "прямих військових дій", якщо війська КНДР увійдуть на територію України – The Hill

24 жовтня 2024, 17:57
У Конгресі США закликали розглянути можливість
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Нещодавно з'явились дані, про те, що росія планує залучити північнокорейських військових до війни проти України.
Сполучені Штати Америки повинні розглянути можливість вжиття "прямих військових дій". Це має статись, якщо військові Північної Кореї вступлять у російсько-українську війну.
 
Про це заявив голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер, пише The Hill.
 
На його думку, адміністрація президента США Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс "повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів".
 
"Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї", - сказав він.
 
Нагадаємо, що нещодавно з'явились дані, про те, що росія планує залучити північнокорейських військових до війни проти України. Центр стратегічних комунікацій показав відео, де солдати КНДР вже перебувають у росії. За даними розвідки, Північна Корея могла направити 11 тисяч військових. Водночас Південна Корея повідомляє, що наразі їх 3 тисячі, і до грудня кількість може зрости до 10 тисяч.

 

Конгрес СШАвійна в УкраїніКНДР росіяросія окупанти

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