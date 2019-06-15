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У конкурсі на мурал для стіни будівлі Чорнобильської АЕС обрали переможця, - ФОТО

Переміг ескіз Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє"
Чорнобильська атомна електростанція оголосила переможця конкурсу на ескіз муралу, який намалюють на східній стіні машинного залу ЧАЕС.
У конкурсі на мурал для стіни будівлі Чорнобильської АЕС обрали переможця, - ФОТО Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook

Переміг ескіз Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє", повідомляє "Громадське".


Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook

На другому місці – фотографія американського коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази "Планета в порядку, це людям пи****ь". У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається виступ коміка, де пролунала ця теза. Ескіз набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.


Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook

На третьому місці робота Віталія Гідевана Юрійовича "Дотик".


Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook

Журі конкурсу враховувало тему ескізу, креативність, художню доцільність та інноваційність роботи.

Нагадаємо, що в останні п'ять років Чорнобиль став популярнішим для туристів.

 
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15 06 2019 19:31
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