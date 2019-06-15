У конкурсі на мурал для стіни будівлі Чорнобильської АЕС обрали переможця, - ФОТО
Переміг ескіз Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє", повідомляє "Громадське".
Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook
На другому місці – фотографія американського коміка Джорджа Карліна, автора знаменитої фрази "Планета в порядку, це людям пи****ь". У лівому кутку ескізу розташований QR-код при зчитуванні якого відкривається виступ коміка, де пролунала ця теза. Ескіз набрав найбільше лайків під час голосування у Facebook.
Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook
На третьому місці робота Віталія Гідевана Юрійовича "Дотик".
Фото: Чорнобильська АЕС/Facebook
Журі конкурсу враховувало тему ескізу, креативність, художню доцільність та інноваційність роботи.
Нагадаємо, що в останні п'ять років Чорнобиль став популярнішим для туристів.
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