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У Коордштабі спростували заяви рф про начебто початок повернення тіл загиблих військових

06 червня 2025, 19:54
У Коордштабі спростували заяви рф про начебто початок повернення тіл загиблих військових
"Будь-які односторонні заяви росіян про таку чутливу тему є черговою маніпуляцією", — наголосили в Коордштабі.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заявили, що повідомлення рф про начебто початок повернення тіл або репатріаційних заходів за результатами домовленостей у Стамбулі не відповідають дійсності.
 
Про це йдеться у повідомленні Коордштабу.
 
Напередодні, голова комісії Громадської палати росії Володимир Рогов 6 червня заявив, що кремль начебто передав Україні 503 тіла загиблих українських військових в обмін на 42 тіла своїх солдатів.  Крім того, Рогов заявив, що Україна начебто відмовилася приймати тіла 503 загиблих воїнів, які "доправили в білорусь".
 
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими наголосили, що наразі підготовка до обміну важкохворих, важкопоранених, молоді та повернення тіл полеглих захисників триває.
 
"Будь-які односторонні заяви або дії представників держави-агресорки є лише черговою маніпуляцією стосовно чутливої та важливої теми репатріації тіл наших захисників", — кажуть у Коордштабі.
 
Крім цього там наголосили, що Україна готова до проведення як репатріаційних заходів, так і обмінів військовополоненими, зокрема до обміну "всіх на всіх".
війна в Україніросія окупантикоординаційний штаб

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