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У Копенгагені зони нічного життя частково закриють для людей, що мали проблеми з законом

Зони нічного життя охоплять найпопулярніші частини міста, де люди часто зустрічаються і гуляють пішки
З 14 вересня у центрі Копенгагена з’являться чотири так звані "зони нічного життя", куди обмежать вхід для людей, що мали проблеми з законом.
У Копенгагені зони нічного життя частково закриють для людей, що мали проблеми з законом Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR, про це оголосили у поліції Копенгагена.

Зони нічного життя охоплять найпопулярніші частини міста, де люди часто зустрічаються і гуляють пішки - Готасге, Вестаге, Вестеброге та Кодбюн. 

Особи, які раніше притягались до відповідальності за насильницькі дії, або порушення законодавства щодо зброї, можуть отримати обмеження права приходити в ці частини міста на 2 роки - у період з опівночі до 5 годин ранку.

"Мета цього заходу - запобігти присутності тих, хто може спричинити проблеми, щоб люди могли спокійно гуляти і відпочивати", - поясинив міністр юстиції Нік Хеккеруп.

За перше порушення заборони загрожує штраф у розмірі 10 тисяч крон (близко 1340 євро), а повторне порушення - арешт на 30 діб.

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01 09 2021 15:12
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