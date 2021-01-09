У Копенгагені зони нічного життя частково закриють для людей, що мали проблеми з законом
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR, про це оголосили у поліції Копенгагена.
Зони нічного життя охоплять найпопулярніші частини міста, де люди часто зустрічаються і гуляють пішки - Готасге, Вестаге, Вестеброге та Кодбюн.
Особи, які раніше притягались до відповідальності за насильницькі дії, або порушення законодавства щодо зброї, можуть отримати обмеження права приходити в ці частини міста на 2 роки - у період з опівночі до 5 годин ранку.
"Мета цього заходу - запобігти присутності тих, хто може спричинити проблеми, щоб люди могли спокійно гуляти і відпочивати", - поясинив міністр юстиції Нік Хеккеруп.
За перше порушення заборони загрожує штраф у розмірі 10 тисяч крон (близко 1340 євро), а повторне порушення - арешт на 30 діб.
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