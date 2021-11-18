У космосі випробували супутник із двигунами на йоді, розроблений за участю українського вченого

Якщо ми хочемо досліджувати космос відповідально та не створювати стільки "космічного сміття", як сьогодні, то маємо встановлювати подібну двигунну систему на всі супутники, навіть на найменші. Це дозволить супутнику повернутися на Землю, а не залишатися на орбіті до кінця його життя. Імовірно, йод є одним зі шляхів, як досягти цієї мети

Вчені вперше запустили у космос унікальний супутник, що працює на йоді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Scientist.

Повідомляється, що йод показав кращі результати, аніж ксенон, що доводить його потенційну корисність для майбутніх місій у космосі. Систему двигунів, яка працює на йоді, випробували на маленькому 20-кілограмовому супутнику CubeSat. Займалася цим дослідженням та запуском супутника французька технологічна компанія ThrustMe.

Співзасновником компанії є українець Дмитро Рафальський, який здобув освіту в Харківському національному університеті ім. Каразіна. Саме Рафальський займався розробкою цієї системи двигунів на основі йоду.

"Якщо ми хочемо досліджувати космос відповідально та не створювати стільки "космічного сміття", як сьогодні, то маємо встановлювати подібну двигунну систему на всі супутники, навіть на найменші. Це дозволить супутнику повернутися на Землю, а не залишатися на орбіті до кінця його життя. Імовірно, йод є одним зі шляхів, як досягти цієї мети", - сказав Рафальський, коментуючи результати дослідження.

ЗМІ зазначає, що супутники використовують систему двигунів, щоб рухатися у космосі, вона може допомогти їм змінити орбіту або уникнути зіткнення з іншим об’єктом. Ключовим елементом цієї системи є ракетне паливо. Як газ ксенон має зберігатися в ньому із дуже високим тиском, що вимагає спеціального обладнання.

Водночас зазначається, що йод має подібну масу, але більш поширений та набагато дешевший. Також його можна зберігати у вигляді рідини, що потенційно дозволить спростити конструювання супутника.

Як повідомлялося, перший орбітальний політ прототипу космічного корабля Starship для місій на Марс може відбутися у січні або лютому 2022 року.