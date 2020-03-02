У кожній області України є бригади для боротьби з коронавірусом - прем’єр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук запевнив, що Україна готова до боротьби з китайським коронавірусом, зокрема у кожній з областей країни є щонайменше по 2 бригади інфекціоністів.

Про це Гончарук сказав в ефірі телеканалу «Україна», повідомляє "Громадське"

Він наголосив, що українські спеціалісти перебувають у постійній координації з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

"Україна сьогодні готова до цієї ситуації, у нас всі служби працюють у стані максимальної готовності. Ми абсолютно контролюємо ситуацію на кордоні, перевіряємо тих людей, які заїжджають в Україну з ризикованих територій. Маємо їхні контакти, інформуємо їх про те, як вони мають себе поводити і при виявленні мінімальних симптомів кого потрібно повідомляти", - сказав Гончарук.

Прем’єр розповів, що поки всі випадки підозри на коронавірус не підтвердилися.

"Але навіть у разі виникнення такого захворювання, ми розуміємо, що робити. У нас у достатній кількості наявні бригади інфекціоністів - мінімум по дві в кожній області", - зазначив він.

Гончарук додав, що ці бригади оснащені та "розуміють, що робити".

Нагадаємо, що в Україні не зафіксовано випадків захворювань від нового коронавірусу.