У кожній російській ракеті – 40 іноземних комплектуючих – Єрмак

Голова ОП зазначив, що росія не зможе виробляти "Калібри", якими атакувала місто, без мікроелектроніки, тому слід посилити санкції.

Після ракетного удару по Одесі 14 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ посилити санкції проти росії і тих, хто їй допомагає.

Про це керівник ОП написав у Мережі.

Єрмак зауважив, що Одеса була атакована російськими ракетами "Калібр", у кожній з яких є не менше 40 іноземних комплектувальних.

"Одеса. росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти", – йдеться в заяві голови президентського офісу.

"Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, що російські війська атакували Одесу в ніч проти 14 червня крилатими ракетами "Калібр", випущеними з акваторії Чорного моря. Так, ворог запустив чотири ракети, дві з яких вдалося збити силам ППО. Однак повітряні цілі ворога влучили в Одесі у склад торговельної мережі (там спалахнула пожежа), пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, крамниці та авто. Загинули троє працівників складу. Наразі відомо про 13 постраждалих.