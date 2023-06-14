У кожній російській ракеті – 40 іноземних комплектуючих – Єрмак
Після ракетного удару по Одесі 14 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав світ посилити санкції проти росії і тих, хто їй допомагає.
Про це керівник ОП написав у Мережі.
Єрмак зауважив, що Одеса була атакована російськими ракетами "Калібр", у кожній з яких є не менше 40 іноземних комплектувальних.
"Одеса. росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки росія не зможе їх виробляти", – йдеться в заяві голови президентського офісу.
"Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", – наголосив Єрмак.
Нагадаємо, що російські війська атакували Одесу в ніч проти 14 червня крилатими ракетами "Калібр", випущеними з акваторії Чорного моря. Так, ворог запустив чотири ракети, дві з яких вдалося збити силам ППО. Однак повітряні цілі ворога влучили в Одесі у склад торговельної мережі (там спалахнула пожежа), пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування, крамниці та авто. Загинули троє працівників складу. Наразі відомо про 13 постраждалих.