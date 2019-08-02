У Краматорську двоє військових намагалися продати автомат і кулемет, списані як бойові втрати
За попередньою інформацією, військовослужбовці, які служили в районі проведення операції Об'єднаних сил, намагалися продати зброю, списану 2014 року як бойову втрату, повідомляють на сайті ДБР.
"Військовослужбовці були затримані в м. Бахмут згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу за оперативного супроводу Головного відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об'єднаних сил", - наголошено в повідомленні.
Зараз затриманим готують повідомлення про підозру за ч.4 ст.410 Кримінального кодексу (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації).
У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує від 10 до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.
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