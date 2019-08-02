Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Краматорську двоє військових намагалися продати автомат і кулемет, списані як бойові втрати

Їх затримали слідчі ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Донецькій області двох військовослужбовців під час спроби продажу ручного кулемета Калашникова (РКК 5,45) і автомата Калашникова (АКМС 7,62). Кулемет "продавці" оцінили у 800 доларів США, автомат - у 400.
У Краматорську двоє військових намагалися продати автомат і кулемет, списані як бойові втрати Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, військовослужбовці, які служили в районі проведення операції Об'єднаних сил, намагалися продати зброю, списану 2014 року як бойову втрату, повідомляють на сайті ДБР.

"Військовослужбовці були затримані в м. Бахмут згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу за оперативного супроводу Головного відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об'єднаних сил", - наголошено в повідомленні.

Зараз затриманим готують повідомлення про підозру за ч.4 ст.410 Кримінального кодексу (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій ситуації).

У разі доведення провини військовослужбовцям загрожує від 10 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2019 17:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.