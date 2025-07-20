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У кремлі кажуть, що готові до швидкого закінчення війни, але "не все залежить" від рф

20 липня 2025, 14:29
У кремлі кажуть, що готові до швидкого закінчення війни, але
Фото: Reuters
"Наші цілі зрозумілі, очевидні - вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", - сказав Пєсков
кремль стверджує, що буцімто готовий до швидкого процесу урегулювання війни проти України.
 
Про це йдеться у заяві прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова російським пропагандистам.
 
"Так, росія готова рухатися швидко. Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні - вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", - сказав Пєсков.
 
Щодо можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна він зазначив, що це можливо і з часом станеться.
 
"Можливо, зустріч необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконана величезна робота. Але поки цей час ще не настав. Цю роботу ще належить зробити", - додав Пєсков.
війна в Україніросія окупантиКремль

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