У кремлі кажуть, що готові до швидкого закінчення війни, але "не все залежить" від рф

"Наші цілі зрозумілі, очевидні - вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", - сказав Пєсков

кремль стверджує, що буцімто готовий до швидкого процесу урегулювання війни проти України.

Про це йдеться у заяві прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова російським пропагандистам.

"Так, росія готова рухатися швидко. Нам головне досягти своїх цілей. Наші цілі зрозумілі, очевидні - вони не змінюються. Але процес залежить не тільки від нас", - сказав Пєсков.

Щодо можливої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора путіна він зазначив, що це можливо і з часом станеться.

"Можливо, зустріч необхідна для фіксації якихось великих домовленостей, які з часом будуть досягнуті після того, як буде виконана величезна робота. Але поки цей час ще не настав. Цю роботу ще належить зробити", - додав Пєсков.