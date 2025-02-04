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У кремлі оцінили план Трампа про допомогу Україні в обмін на цінні метали

04 лютого 2025, 16:57
У кремлі оцінили план Трампа про допомогу Україні в обмін на цінні метали
Фото: Reuters
Пєсков назвав пропозицію Трампа "купівлею американської підтримки".
Прессекретар нелегітимного президента росії володимира путіна Дмитро Пєсков, коментуючи пропозицію президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на її рідкісноземельні ресурси, заявив, що Києву краще взагалі не надавати допомоги, тим самим сприяючи завершенню "українського конфлікту".
 
Про це стало відомо під час брифінгу, пише російське видання "Ведомости". 
 
Пєсков назвав пропозицію Трампа "купівлею американської підтримки". 
 
"Напевно, якщо називати речі своїми іменами, то це пропозиція купувати допомогу. Тобто не надавати її й далі на безоплатній чи іншій основі, а саме забезпечувати її на комерційній основі", – сказав Пєсков.
 
Як додає російське пропагандистське інформагентство ТАСС, Пєсков також сказав, що кремль не може додати нічого нового до своїх колишніх коментарів у зв'язку із твердженнями президента США про "прогрес" у питанні переговорів щодо завершення війни росії проти України.
Кремльвійна в Україніросія окупанти

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