У Кремлі пояснили, чому ще не відвели свою армію від українських кордонів
Про це пишуть Reuters та "ТАСС", повідомляє Громадське.
"Ми не готові й не сприйматимемо претензії щодо того, як ми переміщуємо збройні сили на території нашої країни. Це наше суверенне право, і ми не маємо наміру це ні з ким обговорювати", - сказав Пєсков.
Водночас він прокоментував, чому Росія ще не здійснила анонсоване нею ж відведення частини військ від України. Каже, що цей процес вже розпочався, але для його завершення потрібен час.
"Це процес, розтягнений у часі. Зрозуміло, що угруповання для маневрів, для навчань формувалося протягом багатьох тижнів, і, звісно, за день його вивести неможливо. Вони ж не можуть просто здійнятися в повітря і відлетіти всі", - заявив Пєсков.
Обіцянки Росії
16 лютого там заявляли, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму на місця дислокації. А 15 лютого в РФ повідомили, що деякі російські підрозділи (зокрема підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу Росії) вже завершили військові навчання в Білорусі й нібито також вирушити назад до місць дислокації.
Міністерство оборони Росії навіть опублікувало кадри, на яких видно, як танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки залишають анексований Крим. Згодом у відомстві також відзвітувалися, що частина військових і техніки нібито повернулися до місця постійного перебування - в Чечню.
Проте США, НАТО та Україна заявили, що не фіксують жодного відведення військ від України. В Альянсі кажуть, що РФ продовжує стягувати війська.
Президент Володимир Зеленський, виступаючи 17 лютого на брифінгу з морського порту Маріуполя, також скептично поставився до заяв Росії.
"Ми бачили велике скупчення [російських] військ. Останніми тижнями це не змінилося, ми бачимо невеликі ротації. Я б не назвав ці ротації виведенням військ Росії", - сказав він.
Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму до місць дислокації.
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