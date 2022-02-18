У Кремлі пояснили, чому ще не відвели свою армію від українських кордонів

Водночас на вже анонсоване відведення частини військ від України їй потрібен час

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 17 лютого заявив, що Москва має право розміщувати свої війська на власній території там, де хоче.

Про це пишуть Reuters та "ТАСС", повідомляє Громадське.

"Ми не готові й не сприйматимемо претензії щодо того, як ми переміщуємо збройні сили на території нашої країни. Це наше суверенне право, і ми не маємо наміру це ні з ким обговорювати", - сказав Пєсков.

Водночас він прокоментував, чому Росія ще не здійснила анонсоване нею ж відведення частини військ від України. Каже, що цей процес вже розпочався, але для його завершення потрібен час.

"Це процес, розтягнений у часі. Зрозуміло, що угруповання для маневрів, для навчань формувалося протягом багатьох тижнів, і, звісно, за день його вивести неможливо. Вони ж не можуть просто здійнятися в повітря і відлетіти всі", - заявив Пєсков.

Обіцянки Росії

16 лютого там заявляли, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму на місця дислокації. А 15 лютого в РФ повідомили, що деякі російські підрозділи (зокрема підрозділи Південного військового округу та Західного військового округу Росії) вже завершили військові навчання в Білорусі й нібито також вирушити назад до місць дислокації.

Міністерство оборони Росії навіть опублікувало кадри, на яких видно, як танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки залишають анексований Крим. Згодом у відомстві також відзвітувалися, що частина військових і техніки нібито повернулися до місця постійного перебування - в Чечню.

Проте США, НАТО та Україна заявили, що не фіксують жодного відведення військ від України. В Альянсі кажуть, що РФ продовжує стягувати війська.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи 17 лютого на брифінгу з морського порту Маріуполя, також скептично поставився до заяв Росії.

"Ми бачили велике скупчення [російських] військ. Останніми тижнями це не змінилося, ми бачимо невеликі ротації. Я б не назвав ці ротації виведенням військ Росії", - сказав він.

Нагадаємо, що у Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму до місць дислокації.