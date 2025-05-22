Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі відреагували на публікацію WSJ про заяву Трампа про неготовність путіна до миру

22 травня 2025, 16:35
У кремлі відреагували на публікацію WSJ про заяву Трампа про неготовність путіна до миру
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що не знає, про що Трамп розмовляв з європейцями після розмови з путіним
У кремлі відреагували на публікацію видання The Wall street Journal, яке написало про те, що президент США Дональд Трамп заявив у розмові з європейськими лідерами, що путін не хоче завершення війни.
 
Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.
 
Коментуючи це твердження, він заявив, що "кремль не знає, що Трамп заявив європейцям після розмови з путіним".
 
При цьому він додав, що слова Трампа з публікації контрастують з офіційними заявами президента США. Водночас Пєсков жодним чином не спростував це твердження.
 
Відповідаючи на запитання про домовленості, досягнуті на переговорах з Україною в Стамбулі, Пєсков зазначив, що рф працює над їх виконанням.
 
Зокрема, він підкреслив, що обмін полоненими "тисяча на тисячу" - це "трудомісткий процес", але всі зацікавлені провести його якомога швидше.
 
Він також сказав, що поки що немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.
 
Також він прокоментував той факт, що депутати Європейського парламенту в Брюсселі схвалили пропозицію Єврокомісії щодо введення мит на добрива з рф, заявивши, що "Європа отримуватиме добрива дорожче і гірше через мита на продукцію рф"

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Cуспільство
Хамство росіян українців не дивує. Дивує тільки толерантність Трампа до нього – Енн Епплбом
Переклад iPress – 20 травня 2025, 16:01
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Політика
Обрання Нікушора Дана. Який меседж надіслали румуни? – Atlantic Council
Переклад iPress – 20 травня 2025, 12:17
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється