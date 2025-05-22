У кремлі відреагували на публікацію WSJ про заяву Трампа про неготовність путіна до миру

Пєсков заявив, що не знає, про що Трамп розмовляв з європейцями після розмови з путіним

У кремлі відреагували на публікацію видання The Wall street Journal, яке написало про те, що президент США Дональд Трамп заявив у розмові з європейськими лідерами, що путін не хоче завершення війни.

Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.

Коментуючи це твердження, він заявив, що "кремль не знає, що Трамп заявив європейцям після розмови з путіним".

При цьому він додав, що слова Трампа з публікації контрастують з офіційними заявами президента США. Водночас Пєсков жодним чином не спростував це твердження.