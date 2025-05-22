У кремлі відреагували на публікацію WSJ про заяву Трампа про неготовність путіна до миру
22 травня 2025, 16:35
Фото: tass.ru
Пєсков заявив, що не знає, про що Трамп розмовляв з європейцями після розмови з путіним
У кремлі відреагували на публікацію видання The Wall street Journal, яке написало про те, що президент США Дональд Трамп заявив у розмові з європейськими лідерами, що путін не хоче завершення війни.
Про це заявив прес-секретар кремля Дмитро Пєсков.
Коментуючи це твердження, він заявив, що "кремль не знає, що Трамп заявив європейцям після розмови з путіним".
При цьому він додав, що слова Трампа з публікації контрастують з офіційними заявами президента США. Водночас Пєсков жодним чином не спростував це твердження.
Відповідаючи на запитання про домовленості, досягнуті на переговорах з Україною в Стамбулі, Пєсков зазначив, що рф працює над їх виконанням.
Зокрема, він підкреслив, що обмін полоненими "тисяча на тисячу" - це "трудомісткий процес", але всі зацікавлені провести його якомога швидше.
Він також сказав, що поки що немає жодних домовленостей про проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.
Також він прокоментував той факт, що депутати Європейського парламенту в Брюсселі схвалили пропозицію Єврокомісії щодо введення мит на добрива з рф, заявивши, що "Європа отримуватиме добрива дорожче і гірше через мита на продукцію рф"