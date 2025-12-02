Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У кремлі висунули умови закінчення війни проти України перед переговорами з Віткоффом

02 грудня 2025, 15:55
У кремлі висунули умови закінчення війни проти України перед переговорами з Віткоффом
Фото: Reuters
Пєсков запевнив, що кремль нібито "високо цінує мирні ініціативи адміністрації США".
Прессекретар глави рф Дмитро Пєсков заявив, що москва нібито відкрита для мирних переговорів з Україною. Проте, він додав, що всі цілі війни "мають бути досягнуті".
 
Про це пишуть росЗМІ.
 
"Для нас це має велике значення, оскільки росія залишається відкритою для мирних переговорів. Але шляхом мирних переговорів ми повинні досягти наших цілей і усунути первинні причини військової операції", - сказав Пєсков.
 
Прес-секретар глави рф запевнив, що кремль нібито "високо цінує мирні ініціативи адміністрації США". Проте, він підкреслив, що будь-які переговори про мир повинні проводитися нібито "тільки після досягнення всіх стратегічних цілей москви".
 
"росія виступає за мир. Ми шукаємо шляхи досягнення миру, але ми хочемо, щоб наші інтереси були враховані", - додав Пєсков.
 
Нагадаємо, що вже сьогодні, 2 грудня, спеціальний посланник Білого дому Стів Віткофф зустрінеться з російським диктатором путіним. Очікується, що однією з головних тем для обговорення стане мирний план із врегулювання війни в Україні, який просувають США.

 

