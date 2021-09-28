ПОЛІТИКА НОВИНИРосія не проти провести саміт у нормандському форматі до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Германі. Однак цьому нібито перешкоджає Україна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кремлі заявили про готовність провести саміт у нормандському форматі до відходу Меркель
Він стверджує, що підготовка до саміту йде, але "похвалитися особливими результатами" поки не можуть
Фото: РБК
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку цитує ТАСС.
За його словами, побажання провести переговори за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".
"Але провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений. Тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей", - додав Пєсков.
Він стверджує, що підготовка до саміту йде, але "похвалитися особливими результатами" поки не можуть.
Нагадаємо, що Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі в Берліні
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