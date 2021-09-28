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У Кремлі заявили про готовність провести саміт у нормандському форматі до відходу Меркель

Він стверджує, що підготовка до саміту йде, але "похвалитися особливими результатами" поки не можуть
Росія не проти провести саміт у нормандському форматі до відходу Ангели Меркель з поста канцлера Германі. Однак цьому нібито перешкоджає Україна.
У Кремлі заявили про готовність провести саміт у нормандському форматі до відходу Меркель Фото: РБК

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, яку цитує ТАСС.

За його словами, побажання провести переговори за участю Меркель висловлювалося з різних сторін, "не тільки з боку Києва".

"Але провести саміт заради саміту немає ніякого сенсу, він повинен бути підготовлений. Тим більше в умовах гострої дефіцитності будь-яких результатів виконання раніше досягнутих домовленостей", - додав Пєсков.

Він стверджує, що підготовка до саміту йде, але "похвалитися особливими результатами" поки не можуть.

Нагадаємо, що Меркель і Макрон підтвердили готовність до зустрічі в нормандському форматі в Берліні

 
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28 09 2021 16:57
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