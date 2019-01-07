У Кремлі заявили про готовність Путіна до зустрічі з Зеленським, але є умови
Пєсков сказав, що наразі у Кремлі є "багато знаків питання для розуміння підходів українських візаві до вирішення існуючих проблем", повідомляє "Громадське".
"Путін сповнений прагматизму в тому, що стосується міжнародних справ, тим більше в такому важливому питанні, як відносини з Україною. Зустріч заради зустрічі, напевно, нікому не потрібна, потрібна зустріч заради результату... Він абсолютно готовий до контактів. Він просто говорить, що, безумовно, нам потрібно зрозуміти політику наших співрозмовників, їхню стратегічну лінію Точно розібратися в концептуальних підходах, бо мали місце певні заяви, які були суперечливими", - сказав Пєсков.
"Питання в тому, щоб мати повне розуміння про підходи українських візаві до найбільш актуальних проблем - реалізації Мінських домовленостей і виходу на прямий контакт з представниками народних республік", - додав він.
Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк виступив проти запровадження візового режиму з Росією.
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