У кремлі заявили про м'якший підхід Трампа до росії та натякнули на можливу зустріч

У кремлі вважають, що Трамп демонструє м’якший підхід до росії, ніж Байден.

США починають розуміти позицію росії з ключових питань, включно з війною проти України.Однак у кремля залишаються деякі питання.

Таку заяву зробив помічник кремля і колишній посол росії в США Юрій Ушаков. "Очевидно, що є розуміння того, чого ми намагаємося досягти в результаті цієї ситуації", - сказав він, пише Reuters.

"І якоюсь мірою наші вимоги, наші думки, наші пропозиції беруться до уваги. Не всі з них. Але процес триває", - додав експосол рф у США.

Ушаков вказав на потепління відносин із Вашингтоном і заявив, що президент США Дональд Трамп пом'якшив позицію попередньої адміністрації президента Джо Байдена щодо рф, особливо щодо російського вторгнення в Україну.

"Деякі коментарі офіційних осіб США, таких як спецпредставник Трампа Стів Віткофф, іноді, здавалося, повторюють кремлівські наративи", - написало видання.

Щоправда, Ушаков визнав, що кожна сторона, ймовірно, не зовсім задоволена тим, що говорить інша.

Водночас, з обох сторін надходили сигнали про можливу зустріч між Дональдом Трампом і владіміром путіним. Дата переговорів наразі не визначена. Прессекретар кремля Дмітрій Пєсков цього тижня заявив, що така зустріч є "безумовно необхідною", але наголосив на потребі її ретельної підготовки.

Ушаков визнав, що між сторонами залишаються значні розбіжності: "Ми, напевно, розчарували їх у певних питаннях. Вони також розчарували нас. Можливо, навіть більше, ніж ми їх".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп виступив із закликом до безумовного 30-денного припинення вогню між росією та Україною і заявив, що у разі порушення режиму тиші Вашингтон та його союзники запровадять санкції.