У кремлі заявили про обговорення зі США спільного контролю над ЗАЕС без України

26 грудня 2025, 09:11
Президет рф стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена у спільному з РФ управлінні Запорізькою АЕС та використанні станції для майнінгу.

Глава кремля Володимир путін заявив, що США нібито зацікавлені у спільному з росією управлінні Запорізькою атомною електростанцією без участі України, а також у використанні об’єкта для майнінгу.

Про це інформує російське видання «Коммерсантъ».

За інформацією видання, про це путін заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, коментуючи ситуацію навколо Запорізької АЕС.

За його словами, з американською стороною «обговорюється питання спільного управління об’єктом без участі України». Окрім того, путін стверджує, що США нібито виявляють зацікавленість в організації майнінгу на базі ЗАЕС.

"За ініціативою США також обговорюються постачання електроенергії в Україну", - наводить слова путіна видання.

Окремо президент рф заявив, що українські фахівці продовжують працювати на станції, однак, за його словами, тепер мають російські паспорти.

Раніше путін заявив, що під час переговорів зі США росія продовжує вимагати передачі їй усієї території Донбасу, включно з районами, які рф не змогла захопити військовим шляхом.

Також раніше ми писали, що путін на переговорах зі США знову вимагає "весь Донбас".

 

РосіявійнаЗАЕС

