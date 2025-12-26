У кремлі заявили про обговорення зі США спільного контролю над ЗАЕС без України

Президет рф стверджує, що американська сторона нібито зацікавлена у спільному з РФ управлінні Запорізькою АЕС та використанні станції для майнінгу.

Глава кремля Володимир путін заявив, що США нібито зацікавлені у спільному з росією управлінні Запорізькою атомною електростанцією без участі України, а також у використанні об’єкта для майнінгу.

Про це інформує російське видання «Коммерсантъ».

За інформацією видання, про це путін заявив під час зустрічі з представниками бізнесу, коментуючи ситуацію навколо Запорізької АЕС.

За його словами, з американською стороною «обговорюється питання спільного управління об’єктом без участі України». Окрім того, путін стверджує, що США нібито виявляють зацікавленість в організації майнінгу на базі ЗАЕС.

"За ініціативою США також обговорюються постачання електроенергії в Україну", - наводить слова путіна видання.

Окремо президент рф заявив, що українські фахівці продовжують працювати на станції, однак, за його словами, тепер мають російські паспорти.

