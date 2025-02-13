У кремлі заявили, що вже почали формувати переговорну групу зі США

Рішення путіна щодо складу оголосять пізніше.

росія почала формувати переговорну групу зі США після розмови американського президента Дональда Трампа з путіним.

Про це заявили російські пропагандистські ЗМІ ТАСС і РИА Новости з посиланням на заяви прессекретаря путіна Дмитра Пєскова.

"Безумовно, розпочато роботу з формування переговорної групи. Як президент ухвалить відповідне рішення, ми вас проінформуємо", наголосив Пєсков.

Він додав, що рішення путіна щодо складу також оголосять пізніше.

Пєсков не став розповідати, за чиєю ініціативою відбулася розмова путіна і Трампа і чи була вона першою з моменту інавгурації президента США.

Він також зазначив, що поки немає конкретних домовленостей про можливий візит у росію американських переговірників, однак додав, що путін і Трамп домовилися продовжити контакти і між собою, і на рівні помічників.