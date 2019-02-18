ПОЛІТИКА НОВИНИУ понеділок, 18 лютого, під час апаратної наради Кіровоградської облдержадміністрації місцевий чиновник випадково ввімкнув порно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому директор облавтодору ввімкнув порно на засіданні ОДА, - відео
Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю
Фото:скрін відео CBN
З телефону директора підприємства Кіровоградський облавтодор Андрія Рудніка прозвучали характерні для порнофільмів жіночі стогони, повідомляє місцеве агентство CBN.
Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю. На секунду чиновниця замовкла, а решта присутніх відреагували на порно-звуки стриманим сміхом.
Журналістка намагалася взяти коментар у посадовця, однак той відмовився відповідати на "провокації".
Нагадаємо, що уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.
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18 02 2019 21:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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