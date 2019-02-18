У Кропивницькому директор облавтодору ввімкнув порно на засіданні ОДА, - відео

Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю

У понеділок, 18 лютого, під час апаратної наради Кіровоградської облдержадміністрації місцевий чиновник випадково ввімкнув порно.

З телефону директора підприємства Кіровоградський облавтодор Андрія Рудніка прозвучали характерні для порнофільмів жіночі стогони, повідомляє місцеве агентство CBN.

Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю. На секунду чиновниця замовкла, а решта присутніх відреагували на порно-звуки стриманим сміхом.

Журналістка намагалася взяти коментар у посадовця, однак той відмовився відповідати на "провокації".

Нагадаємо, що уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.