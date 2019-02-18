Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Кропивницькому директор облавтодору ввімкнув порно на засіданні ОДА, - відео

Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю
У понеділок, 18 лютого, під час апаратної наради Кіровоградської облдержадміністрації місцевий чиновник випадково ввімкнув порно.
У Кропивницькому директор облавтодору ввімкнув порно на засіданні ОДА, - відео Фото:скрін відео CBN

З телефону директора підприємства Кіровоградський облавтодор Андрія Рудніка прозвучали характерні для порнофільмів жіночі стогони, повідомляє місцеве агентство CBN.

Це сталося, коли начальник управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури ОДА Вікторія Кулікова звітувала про доступність об’єктів для людей з інвалідністю. На секунду чиновниця замовкла, а решта присутніх відреагували на порно-звуки стриманим сміхом.

Журналістка намагалася взяти коментар у посадовця, однак той відмовився відповідати на "провокації".

Нагадаємо, що уряд виділив 550 мільйонів гривень на невідкладний ремонт автодоріг Київ-Чоп і Київ-Одеса.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2019 21:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.