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У Кропивницькому оштрафували фізрука за те, що він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми

Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу
Вчителя фізкультури з Кропивницького 27 серпня суд оштрафував на 7100 гривень за бійку. Він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми.
У Кропивницькому оштрафували фізрука за те, що він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми Фото: mvs.gov.ua

Справу розглядав Кіровський районний суд міста, повідомляє "Громадське".

Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу. Коли другий фізрук відмовився підійти, чоловік розлютився і тричі вдарив його в голову. Інцидент стався на очах в учнів.

Судді визнали педагога винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "умисне легке тілесне ушкодження" (ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України). Винуватець дістав покарання у вигляді штрафу розміром у 850 гривень, а також має відшкодувати потерпілому 1250 гривень матеріальної та 5000 ─ моральної шкоди.

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