У Кропивницькому оштрафували фізрука за те, що він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми

Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу

Вчителя фізкультури з Кропивницького 27 серпня суд оштрафував на 7100 гривень за бійку. Він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми.

Справу розглядав Кіровський районний суд міста, повідомляє "Громадське".

Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу. Коли другий фізрук відмовився підійти, чоловік розлютився і тричі вдарив його в голову. Інцидент стався на очах в учнів.

Судді визнали педагога винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "умисне легке тілесне ушкодження" (ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України). Винуватець дістав покарання у вигляді штрафу розміром у 850 гривень, а також має відшкодувати потерпілому 1250 гривень матеріальної та 5000 ─ моральної шкоди.