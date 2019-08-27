CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВчителя фізкультури з Кропивницького 27 серпня суд оштрафував на 7100 гривень за бійку. Він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кропивницькому оштрафували фізрука за те, що він побив іншого фізрука, показуючи дітям прийоми
Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу
Фото: mvs.gov.ua
Справу розглядав Кіровський районний суд міста, повідомляє "Громадське".
Оштрафований вчитель фізкультури однієї зі шкіл покликав під час уроку свого колегу, звинувативши його в тому, що той забруднив боксерську грушу. Коли другий фізрук відмовився підійти, чоловік розлютився і тричі вдарив його в голову. Інцидент стався на очах в учнів.
Судді визнали педагога винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею "умисне легке тілесне ушкодження" (ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України). Винуватець дістав покарання у вигляді штрафу розміром у 850 гривень, а також має відшкодувати потерпілому 1250 гривень матеріальної та 5000 ─ моральної шкоди.
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