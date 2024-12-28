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У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі

28 грудня 2024, 15:25
У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі
Мазут із затонулих танкерів у Керченській протоці витікає поступово
Розлив мазуту після аварії двох танкерів в Керченській протоці продовжує загрожувати екології Чорного моря. Прогнозується подальше поширення плями у південно-західному напрямку, але через хмарність і відсутність супутникових даних точний масштаб забруднення залишається невідомим.
 
Про це Суспільне Крим повідомив виконувач обов’язків директора Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін.
 
"Мазут витікає поступово, а пляма продовжує поширюватися. Ми бачили це на супутникових знімках, нафтопродукти поширювалися в бік Краснодарського краю, а потім рухалися у Керченську протоку та до узбережжя Криму. Однак наскільки довго триватиме цей процес і які обсяги нафтопродуктів ще залишилися в судні, ми точно сказати не можемо", — пояснив Коморін.
 
За його словами, значна частина мазуту потрапила до узбережжя Анапи в перші дні після аварії, але вітрові умови згодом змінили напрямок поширення забруднення. Наразі мазут рухається у південно-західному напрямку до відкритої частини Чорного моря.
 
"Супутникові знімки не дають повної картини через велику хмарність. Ми не маємо змоги бачити реальний стан плями у зоні Керченської протоки. Також спеціалізовані супутники проходили далеко від даної території і не знімали її. Через це ми можемо покладатися лише на моделювання, яке враховує синоптичні умови. Але навіть ці дані свідчать, що розлив мазуту продовжує розповсюджуватись у відкриту частину Чорного моря", — додав експерт.
 
Віктор Коморін також звернув увагу на затримку з оголошенням надзвичайного стану.
 
"Лише на 11-й день після аварії окупаційна влада оголосила надзвичайний стан. Можливо, вони не знали, що якась частина мазуту залишилася в танкері та продовжувала витікати у воду. Проте саме це призвело до поширення плями в різні напрямки — то до Анапи, то до Криму, залежно від напрямку вітру", — підсумував Коморін.
 
Він зазначив, що наразі для повної оцінки масштабів забруднення та стану затонулого танкера необхідні дослідження на місці аварії. Прогноз поширення забруднення актуальний лише до кінця грудня, однак без додаткових даних важко спрогнозувати наслідки цього екологічного лиха.

 

КримЧорне моренадзвичайна ситуаціямазут

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