У Криму затримали 15 кримських татар

Сталося це під час суду над чоловіком за коментар у Facebook

У Бахчисараї 18 лютого затримали 15 кримських татар, які прийшли на суд у справі делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Йому інкримінують адміністративну статтю за коментар у Facebook.

Про затримання повідомила "Кримська солідарність", пише Громадське.

Серед затриманих є журналіст "Кримської солідарності" Азіз Азізов і Зодіє Салієва - мати політв'язня Сейрана Салієва. Останній у відділенні поліції стало погано, тому довелося викликати медиків.

Затримані розповіли, що перед судом поліцейські зачитали їм на вулиці ухвалу. Вони прислухалися і стали на достатню соціальну дистанцію. Проте правоохоронці все одно провели їх в автобус поліції.

Як розповів один із свідків події, причина затримання залишається невідомою. Водночас адвокатів у відділення поліції поки що пускати відмовилися, передавати затриманим воду та їжу теж не дозволяють.

Затримання Дудакова

Як розповідають "Крим.Реалії", Едема Дудакова затримали 17 лютого. Йому інкримінують "розпалювання ненависті чи ворожнечі, приниження людської гідності".

Причиною затримання став коментар до матеріалу на сайті проєкту російської служби "Радіо Свобода»""Idel.Реалії", який чоловік написав ще у 2017 році. Зміст коментаря "Радіо Свобода" не уточнила.

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